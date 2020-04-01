В Сочи создали мобильные отряды для контроля за соблюдением карантина

В Сочи организованы мобильные отряды для контроля за соблюдением карантина, введенного в городе накануне. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 1 апреля на сайте городской администрации.

В общей сложности сформировано 76 отрядов, в состав которых вошли представители полиции, казачества и органа местного самоуправления. Каждое утро они проходят инструктаж в районных отделах полиции. Отряды будут наблюдать за соблюдением карантина во всех районах города, а также в сельских поселениях. Каждая группа будет проверять магазины, гостиницы и улицы города. Тех, кто нарушает условия карантина без уважительной причины, будут отправлять домой.

«Губернатор поставил четкую задачу. Останавливать будут каждого. Чтобы выяснить, по какой причине человек вышел из дома. Нельзя просто гулять по городу. Это запрещено. В случае необходимости мы будем усиливать мобильные группы самоконтроля», — сказал глава Сочи Алексей Копайгородский.

29 марта власти Москвы и Подмосковья первыми ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Позднее аналогичные меры были введены в других регионах страны, в том числе в Краснодарском крае, в состав которого входит Сочи.

Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 440, достигнув 1 апреля 2777. Пациенты зарегистрированы в 75 регионах. За весь период выздоровели 190 человек. За последние сутки зафиксировано семь новых смертей от коронавируса. Таким образом, общее количество погибших достигло 24.

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