Власти опровергли использование иностранных серверов в работе приложения для контроля самоизоляции

В работе приложения, разработанного для зараженных коронавирусом, не будут использоваться иностранные серверы. Об этом 1 апреля сообщили в департаменте информационных технологий Москвы.

«Информация о том, что для работы приложения используются иностранные сервера, не соответствует действительности. Всё программное обеспечение и данные хранятся на серверах департамента информационных технологий на территории России», — говорится в сообщении.

Ранее в среду стало известно, что власти Москвы разработали мобильное приложение, позволяющее следить за передвижением больных коронавирусом, обязанных находиться дома.

29 марта власти Москвы и Подмосковья первыми ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Позднее аналогичные меры были введены и в других регионах страны.

Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 440, достигнув 2777. Пациенты зарегистрированы в 75 регионах. За весь период выздоровели 190 человек. За последние сутки зафиксировано семь новых смертей от коронавируса. Таким образом, общее количество погибших достигло 24.

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