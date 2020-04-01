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Власти опровергли использование иностранных серверов в работе приложения для контроля самоизоляции

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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В работе приложения, разработанного для зараженных коронавирусом, не будут использоваться иностранные серверы. Об этом 1 апреля сообщили в департаменте информационных технологий Москвы.

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«Информация о том, что для работы приложения используются иностранные сервера, не соответствует действительности. Всё программное обеспечение и данные хранятся на серверах департамента информационных технологий на территории России», — говорится в сообщении.

Ранее в среду стало известно, что власти Москвы разработали мобильное приложение, позволяющее следить за передвижением больных коронавирусом, обязанных находиться дома.

29 марта власти Москвы и Подмосковья первыми ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Позднее аналогичные меры были введены и в других регионах страны.

квЧисло заразившихся коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 440, достигнув 2777. Пациенты зарегистрированы в 75 регионах. За весь период выздоровели 190 человек. За последние сутки зафиксировано семь новых смертей от коронавируса. Таким образом, общее количество погибших достигло 24.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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