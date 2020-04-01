Житель Франции получил два месяца тюрьмы за многократное нарушение карантина

Житель французского города Кале приговорен к двум месяцам тюрьмы за восьмикратное нарушение карантина. Об этом 31 марта написала газета Voix du Nord.

20-летнего молодого человека задержали 30 марта, а на следующий день арестовали.

На момент задержания вместе с ним был несовершеннолетний ребенок, который в июне текущего года будет представлен судье по делам детей.

Во Франции с 17 марта действуют жесткие ограничения на передвижение в связи с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает инфекционное заболевание COVID-19. Выход граждан на улицу разрешен только при наличии письменной объяснительной, содержащей причину, по которой человеку необходимо покинуть дом. В стране запретили массовые мероприятия, работу кафе, ресторанов и кинотеатров.

По данным Worldometers на 1 апреля, во Франции зарегистрировано 52 128 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 3523 пациента скончались.

Всего в мире заболели 874 615 человек, умерли 43 430.

Вспышка вируса SARS-CoV-2, который является возбудителем инфекционного заболевания COVID-19, произошла в китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всероссийская организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.