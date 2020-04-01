Губернатор Кемеровской области разогнал посетителей торгового центра

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев приехал в торговый центр в Новокузнецке и потребовал посетителей и сотрудников разойтись из-за угрозы распространения коронавируса. Видео в среду, 1 апреля, он опубликовал в своем Instagram.

«Незамедлительно сразу опускайте занавес! Я вас оштрафую очень сильно <…> вплоть до уголовной ответственности. Магазин покинуть!» — говорит Цивилев на размещенных кадрах.

Ранее в этот же день Цивилев рассказал, что состояние единственного заболевшего коронавирусом пациента в Кузбассе стабильное, еще пять человек находятся под надзором медиков.

Кроме того, губернатор добавил, что новых случаев заражения за последние сутки в Кузбассе не зафиксировано.

По данным международного статистического бюро Worldometer, число случаев заражения новым типом коронавируса к 1 апреля в мире превысило 859 тыс. человек, скончались более 42 тыс. инфицированных, 178 тыс. выписаны из больниц.

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 2777 человек, выздоровели 190 пациентов, а скончались ― 24. В Москве, по данным портала мэра города, выявлено 1880 случаев заражения, умерли 16 человек, выздоровели 115.

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