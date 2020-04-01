Прямой эфир
Сюжет:

Губернатор Кемеровской области разогнал посетителей торгового центра

0
Фото: ТАСС/Пресс-служба Администрации правительства Кузбасса
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев приехал в торговый центр в Новокузнецке и потребовал посетителей и сотрудников разойтись из-за угрозы распространения коронавируса. Видео в среду, 1 апреля, он опубликовал в своем Instagram.

Придавило короной: COVID-19 вогнал в депрессию две трети россиян
7% граждан страны до сих пор считают, что новый вирус — обычная выдумка

«Незамедлительно сразу опускайте занавес! Я вас оштрафую очень сильно <…> вплоть до уголовной ответственности. Магазин покинуть!» — говорит Цивилев на размещенных кадрах.

Ранее в этот же день Цивилев рассказал, что состояние единственного заболевшего коронавирусом пациента в Кузбассе стабильное, еще пять человек находятся под надзором медиков.

Кроме того, губернатор добавил, что новых случаев заражения за последние сутки в Кузбассе не зафиксировано.

По данным международного статистического бюро Worldometer, число случаев заражения новым типом коронавируса к 1 апреля в мире превысило 859 тыс. человек, скончались более 42 тыс. инфицированных, 178 тыс. выписаны из больниц.

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 2777 человек, выздоровели 190 пациентов, а скончались ― 24. В Москве, по данным портала мэра города, выявлено 1880 случаев заражения, умерли 16 человек, выздоровели 115.

Наиболее актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков рассказал о принимаемых мерах из-за заражения главврача больницы в Коммунарке
В Госдуме опровергли возможность заразиться COVID-19 от домашних животных

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печатии массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020