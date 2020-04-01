В СПЧ предложили присвоить главврачу в Коммунарке звание Героя России

Главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко, заразившемуся коронавирусной инфекцией, необходимо присвоить звание Героя России. Такое мнение выразил член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин. Об этом сообщается в среду, 1 апреля, на сайте СПЧ.

Правозащитники должны обратиться с таким предложением к главе государства Владимиру Путину, говорится в тексте.

Бабушкин отмечает, что Проценко — прекрасный специалист, неравнодушный человек, подвижник медицины, а также самоотверженный организатор здравоохранения, передает НСН. Также член СПЧ отметил, что медик заразился коронавирусом из-за «врачебной самоотверженности в форс-мажорных обстоятельствах», а не по халатности.

Накануне стало известно, что Проценко заразился коронавирусной инфекцией. Сам медик сообщил, что у него удовлетворительное состояние и что он самоизолировался у себя в кабинете, откуда будет руководить процессом управления больницей дистанционно.

24 марта Путин пообщался с главврачом Коммунарки. Президент поблагодарил его за организацию работы по лечению больных COVID-19, отметив, что медики «работают как часики, хорошие и слаженные». Кроме того, Путин посетил стройплощадку будущей больницы в Коммунарке.

1 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Проценко, у которого выявили коронавирус, не знал о том, что в медучреждение приедет Путин. Также представитель Кремля пожелал доктору скорейшего выздоровления и выразил надежду, что он скоро вернется в строй, сообщает телеканал «Звезда».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Число заразившихся коронавирусом в России, по данным оперштаба на 1 апреля, достигло 2777 человек, выздоровели 190 пациентов, а скончались ― 24.