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Subaru приостановила выпуск автомобилей в Японии

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Фото: Global Look Press/Stefan Kiefer
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Автомобильная компания Subaru приняла решение приостановить производство машин и комплектующих в Японии с 11 апреля по 1 мая 2020 года. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в среду, 1 апреля, в редакцию «Известий».

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Отмечается, что это временная вынужденная мера и она вызвана перебоями в цепочке поставок между производителями комплектующих и сборочными предприятиями на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки, а также снижением спроса на автомобили на фоне быстрого распространения коронавирусной инфекции в мире.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Число заразившихся коронавирусом в России, по данным оперштаба на 1 апреля, достигло 2777 человек.

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