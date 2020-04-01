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В Ленобласти поймали сбежавшую из-под карантина женщину

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Женщина, инфицированная коронавирусом, нарушила предписанный ей карантин в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в пресс-релизе регионального ГУВД, поступившем «Известиям» в среду, 1 апреля.

24-летняя нарушительница сдала пробы на заболевание 27 марта, а после подтверждения наличия заболевания 31 марта, покинула свою квартиру в Приморском районе города. Правоохранители начали ее разыскивать.кв

Полицейские установили, что заболевшая съездила в Ленобласть и уже возвращалась на такси в домой. Вместе с ней в машине были 42-летний водитель и его сожительница. Стражи порядка задержали нарушительницу в городе Луге.

Женщину вместе со всеми находившимися в салоне авто людьми принудительно изолировали в больницу. В настоящий момент устанавливаются все контактировавшие с женщиной люди. Также сообщается, что сбежавшая является гражданкой одного из сопредельных государств.

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Ранее в этот же день стало известно, что двух жителей Приморья привлекут к ответственности за нарушение карантина.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам обеспечить оповещение SMS-уведомлениями всех граждан, нарушивших карантин. Данные меры должны начать действовать уже с 3 апреля.

30 марта стало известно, что максимальный штраф за несоблюдение карантина в России составит 1 млн рублей. Величина штрафов за несоблюдение карантина будет зависеть от статуса человека и вреда, который он нанес другим.

По данным оперштаба на 1 апреля, число заразившихся коронавирусом в России на 1 апреля достигло 2777, умерли 24 человека, вылечились — 190.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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