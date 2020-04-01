Газопровод «Сила Сибири» заработал после профилактики

Магистральный газопровод «Сила Сибири» из России в Китай возобновил свою работу после перерыва на профилактику. Об этом в среду, 1 апреля, заявили в Управлении информации ПАО «Газпром».

«31 марта на газопроводе «Сила Сибири» завершились плановые профилактические работы. Поставки газа китайским потребителям возобновлены и идут в штатном режиме. Профилактика оборудования и систем газопровода «Сила Сибири» проводилась с 16 марта», ― цитирует сообщение «Интерфакс».

Ранее, 27 марта, стало известно, что российский лидер Владимир Путин на встрече с главой компании «Газпром» Алексеем Миллером согласился поручить начать разработку технико-экономического обоснования и проектно-изыскательских работ для газопровода «Сила Сибири – 2».

2 декабря 2019 года президент РФ и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири».

Газопровод протяженностью около 3 тыс. км транспортирует газ Иркутского и Якутского центров газодобычи по территории Иркутской, Амурской областей и Якутии для российских потребителей Дальнего Востока, а также в Китай.