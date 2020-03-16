«Газпром» остановил «Силу Сибири» на профилактику до 1 апреля

Российская энергетическая компания «Газпром» остановила на профилактические работы до 1 апреля газопровод «Сила Сибири», по которому газ идет на Дальний Восток и в Китай. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщает Управление информации газового холдинга.

«Сегодня в 5:00 по московскому времени на газопроводе «Сила Сибири» начались профилактические работы. Завершить их планируется до 1 апреля», — цитирует сообщение ТАСС.

«Газпром» и CNPC согласовали даты проведения работ. По ранее достигнутой сторонами договоренности, плановая профилактика оборудования и систем газопровода будет осуществляться два раза в год — весной и осенью, передает RNS.

Запуск «Силы Сибири» состоялся в декабре 2019 года. Трасса газопровода, поставляющего топливо с Чаяндинского месторождения, проходит по территориям Иркутской области, Якутии и Амурской области, а на территории Китая — по северо-восточным провинциям Хэйлунцзян, Цзилин и Ляонин, пишет «Ридус». В настоящее время газопровод поставляет газ с Чаяндинского месторождения российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. В конце 2022 года по «Силе Сибири» должны начаться поставки с еще одного месторождения — Ковыктинского, являющегося крупнейшим на Востоке России по запасам газа.

Российский газовый холдинг и CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках газа в Китай по «восточному маршруту», отмечается на сайте aif.ru. Документ заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку до 38 млрд кубометров российского газа в КНР. Общая сумма составила более $400 млрд.

11 марта президент России Владимир Путин заявил, что путем ввода санкций против российского газопровода «Северный поток – 2» США пытаются снизить конкурентоспособность Европы.