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На Ставрополье начали выдавать спецпропуска

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Специальные пропуска, позволяющие жителям находиться на улицах города для прибытия на работу в рамках режима полной самоизоляции из-за коронавируса, начали выдавать в Кисловодске Ставропольского края. Об этом говорится в среду, 1 апреля, на сайте администрации города.

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«Порядка 100 муниципальных служащих, не отправленных на удаленную работу, получают пропуска для передвижения по городу до места работы», — сказано в сообщении. Первым документ получил глава Кисловодска Александр Курбатов.

На территории Ставрополья режим самоизоляции введен с 22:00 31 марта до 6:00 6 апреля. Жителям региона запрещено покидать дома, кроме экстренных случаев.

В настоящее время в регионе отмечены шесть подтвержденных случаев заражения инфекцией.

Как сообщалось ранее в среду, все регионы Южного федерального округа России перейдут на режим самоизоляции с полуночи четверга.

29 марта власти Москвы и Подмосковья первыми ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Позже премьер-министр Михаил Мишустин призвал остальные регионы последовать этому примеру.

коронавирус

Число заразившихся коронавирусом в России, по данным оперштаба на 31 марта, достигло 2337.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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