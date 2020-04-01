Роспотребнадзор поручил контролировать наличие масок у работников транспорта

Роспотребнадзор поручил главам регионов контролировать ношение средств защиты от коронавируса сотрудниками общественного транспорта и работников других мест массового скопления людей. Об этом говорится в постановлении ведомства, опубликованном в среду, 1 апреля, на официальном интернет-портале правовых актов.

«Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации <...> обеспечить контроль за обязательным использованием средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания (маски, респираторы) персоналом транспортно-пересадочных узлов, транспортных средств (метрополитен, поезда, автобусы и другие виды общественного транспорта) и других мест с массовым пребыванием людей», — говорится в документе.

Ранее в этот же день Роспотребнадзор поручил обеспечить изоляцию сроком две недели всех прибывших в Россию.

Также в службе призвали россиян соблюдать межличностную дистанцию не менее 1 м. Граждане должны соблюдать эти правила везде, кроме такси.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 31 марта в России диагностировано 2337 случаев заболевания COVID-19, из них 500 — за последние сутки.

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