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В Армении приостановили работу общественного транспорта

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В Армении из-за распространения COVID-19 приостановили работу общественного транспорта. Поездки между областями страны временно запретили. Граждан просят оставаться в режиме самоизоляции, меры ограничения пока действуют до 12 апреля.

Власти Нью-Йорка решили освободить 900 заключенных. Послабление коснулось тех, кто совершил мелкие правонарушения.

В связи с эпидемией на севере Греции ввели комендантский час, сейчас в этой стране около полутора тысяч случаев заражения. Передвижение по улицам ограничено с 8:00 до 20:00.

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