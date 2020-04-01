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Татьяна Лазарева попала в больницу в Испании

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева попала в испанскую больницу. Сама артистка заверила поклонников, что ее госпитализация не связана с коронавирусом. Об этом 31 марта она рассказала на своей странице в Instagram.

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По словам Лазаревой, 30 марта она почувствовала нарастающую боль в животе, после чего вызвала скорую. Прибывший спустя 40 минут врач сделал ей два укола — обезболивающий и расслабляющий, однако легче актрисе не стало: начали неметь руки, отключалось сознание. Тогда ее дочь Антонина вновь вызвала скорую помощь. Вновь прибывший врач сделал укол «какого-то совсем уже морфина», потому что актриса «просто загибалась от боли», сообщает телеканал «Звезда».

«Сотрудник скорой вызвал специальную скорую, чистую от коронавируса, чтобы везти меня в больницу, потому что здесь все больницы в основном перенастроены на коронавирус, а у меня был явно не он», — уточнила Лазарева.

Она рассказала, что МРТ показало наличие камня размером в 0,7 см в левой почке. Артистку уверяют, что она лежит на больничном этаже, чистом от коронавируса. Один из врачей объяснил Лазаревой, что в этом медучреждении больные COVID-19 помещены на втором и третьем этажах. Телеведущую положили на четвертый, уточняет телеканал «360». В среду должна состояться операция. Лазарева пытается выяснить, покроет ли эти убытки ее страховая компания, отмечает «Федеральное агентство новостей».

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Что касается дочки, то на время госпитализации Лазарева отправила Антонину погостить к друзьям. Успела Татьяна позаботиться и о кошке, оставив ей много еды, которой должно хватить на пару дней, пишет сайт kp.ru.

Испания является одним из европейских очагов коронавируса, поэтому большинство больниц брошено на лечение зараженных. По состоянию на 30 марта, в Испании зарегистрировано 95,9 тыс. случаев заражения коронавирусом. Хуже ситуация обстоит только в США (188,5 тыс.) и Италии (105,8 тыс.). 25 марта Испания запросила помощь у НАТО в борьбе с коронавирусом, 29 марта власти страны ужесточили карантинные меры в стране.

По данным международного статистического бюро Worldometer, число случаев заражения новым типом коронавируса к 31 марта в мире превысило 828 тыс. человек, 40,7 тыс. скончались, 174,4 тыс. выписаны из больниц.

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