Прямой эфир
Сюжет:

В Саратовской области введут спецпропуска для перемещения жителей

0
саратов
Фото: ТАСС/Егор Алее
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Саратовской области введут специальные пропуска для перемещения граждан на фоне введенного ранее в регионе режима самоизоляции. Об этом сообщил вице-губернатор — председатель правительства области Александр Стрелюхин во вторник, 31 марта.

Решение о введении спецпропусков было принято во вторник, однако мера начнет действовать с четверга, 2 апреля. Как объяснил Стрелюхин, отсрочка сделана для того, чтобы предприятия успели подготовить соответствующие документы для своих сотрудников.

Цифровая дистанция: железнодорожные перевозки перешли в онлайн
В условиях пандемии РЖД изменили правила взаимодействия с отправителями, чтобы сохранить объем перевозок

«Здесь перечень тех организаций, которые осуществляют свою деятельность по разным сферам жизни Саратовской области и соответствующим образом кто подлежит под выдачу этих пропусков. Пропуск выдается работодателем при наличии согласия работника на обработку его персональных данных, в том числе соответствующими администрациями муниципальных районов, городских округов, администрациями районов города Саратова, организациями, органами исполнительной власти области», — цитирует его «РИА Новости».

Саратовская область стала 20-м по счету регионом, который ввел на своей территории режим обязательной самоизоляции. По данным на 29 марта, в области подтверждено четыре случая заражения коронавирусом.

Режим самоизоляции ввели более 50 регионов страны, то есть две трети. В Якутии ограничительные меры действуют для конкретных населенных пунктов, в Амурской области — для людей старше 65 лет и групп риска, в Чечне и Краснодарском крае объявлен карантин.

Первыми на режим самоизоляции перешли Москва и Московская область 29 марта, после чего премьер-министр Михаил Мишустин призвал остальные регионы последовать примеру столицы и Подмосковья.

По состоянию на 31 марта в России диагностировано 2337 случаев заболевания COVID-19, из них 500 — за последние сутки. 121 человек вылечился. 17 пациентов скончались.

1

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Еще 42 «Точки роста» откроют в сельских школах Саратовской области
В Севастополе ввели режим самоизоляции из-за COVID-19

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020