В Саратовской области введут спецпропуска для перемещения жителей

В Саратовской области введут специальные пропуска для перемещения граждан на фоне введенного ранее в регионе режима самоизоляции. Об этом сообщил вице-губернатор — председатель правительства области Александр Стрелюхин во вторник, 31 марта.

Решение о введении спецпропусков было принято во вторник, однако мера начнет действовать с четверга, 2 апреля. Как объяснил Стрелюхин, отсрочка сделана для того, чтобы предприятия успели подготовить соответствующие документы для своих сотрудников.

«Здесь перечень тех организаций, которые осуществляют свою деятельность по разным сферам жизни Саратовской области и соответствующим образом кто подлежит под выдачу этих пропусков. Пропуск выдается работодателем при наличии согласия работника на обработку его персональных данных, в том числе соответствующими администрациями муниципальных районов, городских округов, администрациями районов города Саратова, организациями, органами исполнительной власти области», — цитирует его «РИА Новости».

Саратовская область стала 20-м по счету регионом, который ввел на своей территории режим обязательной самоизоляции. По данным на 29 марта, в области подтверждено четыре случая заражения коронавирусом.

Режим самоизоляции ввели более 50 регионов страны, то есть две трети. В Якутии ограничительные меры действуют для конкретных населенных пунктов, в Амурской области — для людей старше 65 лет и групп риска, в Чечне и Краснодарском крае объявлен карантин.

Первыми на режим самоизоляции перешли Москва и Московская область 29 марта, после чего премьер-министр Михаил Мишустин призвал остальные регионы последовать примеру столицы и Подмосковья.

По состоянию на 31 марта в России диагностировано 2337 случаев заболевания COVID-19, из них 500 — за последние сутки. 121 человек вылечился. 17 пациентов скончались.

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