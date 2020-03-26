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Еще 42 «Точки роста» откроют в сельских школах Саратовской области

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Фото: yamaledu.org
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В Саратовской области в 2020 году создадут 42 центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Они появятся в сельских школах в 39 муниципальных районах и будут оснащены современным оборудованием.

Как пишет ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на региональное министерство образования, работа ведется в рамках нацпроекта «Образование». Общий объем выделяемых на создание подобных «Точек роста» средств — 46,9 млн рублей. Большая часть из них поступит из федерального бюджета.

В ведомстве рассказали, что школьники смогут пройти обучение по таким предметам, как технология, математика, основы безопасности жизнедеятельности и информатика, причем смогут сделать это на новейшем оборудовании. После уроков у них будет возможность посещать занятия цифрового, естественно-научного, гуманитарного и технического профилей.

Школы, где откроют «Точки роста», оборудуют цифровой и компьютерной техникой, ноутбуками, квадрокоптерами, VR-шлемами, 3D-системами и технологическими аппаратами для обучения оказанию первой помощи.

В марте сообщалось, что в Саратове построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий бадминтоном. Это будет сделано в рамках нацпроекта «Демография».

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