Названы топ-5 трендов трансформации общества из-за глобальных вызовов

В России обозначили пять ключевых трендов социально-экономической трансформации на фоне глобальных вызовов. Соответствующим исследованием во вторник, 30 марта, поделились с «Известиями» в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ).

Аналитики уверены, что текущая ситуация с распространением коронавируса обозначила необходимость поиска альтернативной организации общества и его экономической модели.

Эксперты зафиксировали текущее преобладание тенденции переезда в сельскую местность. Российское село обладает практически неограниченным потенциалом для возвращения населения, отмечают в исследовании. Такая миграция может сохраниться при дальнейшем наращивании объемов кредитования.

В исследовании также отметили изменение структуры занятости. Представители многих профессий уже получили возможность перейти на удаленный режим работы из-за развития интернета. Речь идет прежде всего о программистах, копирайтерах, дизайнерах, архитекторах. Пандемия коронавируса может способствовать тому, что еще целый блок специальностей перейдет на дистанционное функционирование.

Рост инвестиций в высокие технологии и инновации — еще один тренд современности. Всё более популярными будут финансовые вложения в строительство автоматизированных и роботизированных складов в удаленной местности, в развитие воздушного транспорта, а также в альтернативную энергетику.

Четвертый тренд — продовольственная переориентация. Эксперты прогнозируют увеличение спроса на «локальную», «гиперлокальную» и выращенную собственными руками еду.

Последний тренд, который отметили эксперты, — ускорение роботизации. Для доставки грузов начнут активнее использовать беспилотные технологии, а роботы быстрее научатся доставлять заказы к клиентам. Аналитики ожидают, что на предприятиях, где процесс роботизации сопряжен с работой человека, будут активнее переходить на роботизированные процессы, а специалист сможет управлять ими из дома.

«С завершением турбулентного периода у людей появится больше желания и возможностей для переезда в сельскую местность. Государство может ускорить процесс, поощряя развитие соответствующих технологий, инфраструктуры и программ обучения и переквалификации кадров», — подытожил руководитель Центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрей Дальнов.

Ранее 30 марта Банк России заявил, что что распространение коронавируса и принятие ограничительных мер неизбежно приведут к временному снижению экономической активности. Стабилизация, по мнению регулятора, напрямую зависит от скорости улучшения ситуации с коронавирусной инфекцией.