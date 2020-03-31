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Госдума приняла закон о взимании НДФЛ с процентов по вкладам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Госдума 31 марта приняла закон о взимании НДФЛ с процентов по вкладам размером более 1 млн рублей.

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«Никакие вклады налогом не облагаются, налогом <...> по ставке 13% облагаются проценты, начисляемые на эти вклады, доходы от этих вкладов. При этом это касается не всех вкладов, а только тех, которые в сумме превышают 1 миллион рублей. Но главное, что они начинают начисляться не с первого рубля, а предусмотрен механизм, который позволяет предоставить очень существенный налоговый вычет», — передает слова председателя думского комитета по бюджетам и налогам Андрея Макарова «РИА Новости».

Согласно проекту, с общей суммы годового дохода по вкладам сверх той, которую гражданин получил бы при размещении 1 млн рублей, будет взиматься НДФЛ с базовой ставкой 13%. Макаров подчеркнул, что выплаты по этому налогу начнутся только в 2022 году.

Ранее, во вторник, Госдума во втором чтении приняла законопроект о взимании налога с процентов по вкладам.

25 марта президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам отметил, что из-за вспышки коронавируса под ударом оказалась вся мировая экономика. В связи с этим власти примут меры для стабилизации экономической ситуации в России.

В частности, глава государства предложил обложить налогом в 13% проценты по банковским вкладам свыше 1 млн рублей. При этом глава государства подчеркнул, что налогом будет облагаться не сам вклад, а только проценты, получаемые с него.

26 марта министр финансов Антон Силуанов отметил, что практика налогообложения процентов по вкладам существует в большинстве стран мира, так как банковские проценты это такой же доход, как и доход от ценных бумаг.

По его словам, для вкладов в иностранной валюте сумма процентов будет пересчитываться по курсу ЦБ за каждый день отдельно.

Мера не коснется процентных доходов, полученных в 2020 году, и вступит в силу с 2021 года.

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