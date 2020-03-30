Лавров и Помпео провели телефонные переговоры

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео в понедельник по телефону обсудили ситуацию с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, а также итоги саммита «группы двадцати» (G20). Об этом в понедельник, 30 марта, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«В развитие беседы по телефону президентов России и США, проведенной несколькими часами ранее, главы внешнеполитических ведомств продолжили обмен мнениями по ситуации в мире, вызванной пандемией коронавируса. Подтверждено намерение содействовать реализации решений саммита «группы двадцати», прошедшего 26 марта в формате видеоконференции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе обсуждения также были затронуты вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в сфере стратегической стабильности и сирийское урегулирование, а также некоторые проблемы двусторонних отношений.

Ранее 30 марта президент России Владимир Путин провел переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Главы государств обсудили масштабы распространения коронавирусной инфекции в мире и принимаемые меры по борьбе с пандемией. Была упомянута возможность более тесного взаимного сотрудничества Москвы и Вашингтона по данному вопросу. Помимо этого Путин и Трамп договорились о консультациях по состоянию рынка нефти на уровне министерств энергетики России и США.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer, число случаев заражения новым типом коронавируса к 30 марта в мире достигло 760 тыс. человек, 36,8 тыс. скончались, 160,1 тыс. выписаны из больниц.

За последние сутки в России выявлено 302 новых случая заболевания в 35 регионах, общее число заразившихся по стране достигло 1836 человек, скончались 12 пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8(800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.