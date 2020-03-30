Рост заболеваемости коронавирусом в Италии пошел на спад

Число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Италии превысило 100 тыс. При этом зафиксирован рекордно низкий для страны показатель новых случаев инфицирования. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщает Teleclub Italia со ссылкой на главу инфекционного отдела Института здравоохранения Франко Локателли.

За день в стране было выявлено 1648 случаев COVID-19, что является самым низким показателем за 13 дней.

«Конечно, нужно больше времени, чтобы с уверенностью говорить о тенденциях, однако очевидно, что количество заражений уменьшается. Сократилось и число пациентов в отделениях интенсивной терапии. Примерно вдвое меньше, чем в середине марта. Это подтверждает то, что меры по сдерживанию распространения инфекции возымели эффект», — заявил Локателли.

Таким образом, сейчас в стране 101 739 зараженных, 11 591 человек умерли, 14 620 пациентов выписаны из больниц.

29 марта сообщалось о 756 погибших от COVID-19 за сутки в Италии. Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. 27 марта число погибших за сутки установило новый рекорд: скончались 969 человек.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer, число случаев заражения новым типом коронавируса к 30 марта в мире достигло 752,1 тыс. человек, 36,2 тыс. скончались, 158,6 тыс. выписаны из больниц.

За последние сутки в России выявлено 302 новых случая заболевания в 35 регионах, общее число заразившихся по стране достигло 1836 человек, скончались 12 пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.