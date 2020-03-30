Три человека пострадали при пожаре в Екатеринбурге

В Екатеринбурге при пожаре в многоквартирном доме эвакуировали 51 человек, из которых восемь — дети. Пострадали три человека.

Как сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, возгорание началось утром в понедельник, 30 марта, в квартире на девятом этаже дома на улице Токарей. Пожар удалось ликвидировать к 9 утра, пишет «ТагилСити.ру».

В результате происшествия пострадали мужчина, женщина и ребенок, проживавшие в горевшей квартире. Они были госпитализированы.

В тушении были задействованы 32 спасателя на девяти машинах. Причина возгорания устанавливается.

В ночь на 27 марта в Екатеринбурге произошел пожар в деревянном двухэтажном доме на улице Омской. Огонь распространился на 200 кв. м. Погибли восемь человек. Пресс-секретарь главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что полиция рассматривает поджог как основную версию причин произошедшего.