Танки Т-34 доставлены в Подмосковье для участия в параде Победы

Тридцать полностью отремонтированных танков Т-34 доставлены с ремонтного завода в подмосковное Алабино. Они примут участие в параде на Красной площади, сообщили в понедельник в пресс-службе Западного военного округа.

Танки Т-34 танковой армии Западного военного округа доставил в Алабино железнодорожный эшелон из Санкт-Петербурга. «В ближайшее время экипажи, которые составлены из военнослужащих 1-й танковой армии, приступят к тренировкам для участия в военном параде на Красной площади», — сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Экипажи гвардейской танковой армии приступили к приемке исторической техники у представителей бронетанкового ремонтного завода.

Ранее, в понедельник, председатель Генеральной ассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде заявил, что приедет 9 мая на парад в Москве. На прошлой неделе президент Чехии Милош Земан заявил, что планирует присутствовать 9 мая на параде Победы в Москве, если торжества не будут отменены из-за пандемии коронавируса.

В середине марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что решений или рекомендаций о каких-либо ограничениях парада Победы или мероприятий, посвященных 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пока нет. Также он подчеркивал, что на данный момент подготовка к мероприятию продолжается.

Накануне вечером власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Позднее такие же ограничительные меры были введены в Мурманской области. Неделя с 30 марта по 3 апреля в России объявлена нерабочей в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

По данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области, еще один пациент с коронавирусом умер в больнице в Коммунарке.

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