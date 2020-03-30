Конте предрек вспышку антиевропейских настроений из-за пандемии

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, может спровоцировать вспышку антиевропейских настроений, если Евросоюз не приложит усилий для его урегулирования. Об этом 30 марта заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

«Националистические инстинкты в Италии, а также в Испании и других странах будут намного сильнее, если Европа не справится с этой задачей», — сказал он в интервью газете El Pais.

Он отметил, что кризис здравоохранения, возникший из-за коронавируса, перекинулся на экономическую и социальные сферы. Для ЕС это является «историческим вызовом». Конте подчеркнул, что для борьбы с пандемией власти Италии вынуждены ограничивать конституционные права граждан и Евросоюз «должен реагировать, избегая трагических ошибок».

Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. 29 марта глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли заявил, что за последние сутки в стране умерли 756 человек, заразившихся коронавирусом.

По данным Worldometer, на 30 марта в Италии зафиксировано около 97,7 тыс. случаев заражения коронавирусом. 10,8 тыс. человек скончались.

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