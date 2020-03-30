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Сенатор рассказала о контроле за самоизоляцией с помощью систем распознавания лиц

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Москва и Московская область обладают необходимыми возможностями для контроля режима самоизоляции. Об этом заявила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

По ее словам, системы слежения и распознавания лиц, которыми владеет Москва и Московская область «помогут пресечь «променады» тех людей, которые не понимают, что их прогулка может угрожать жизни не только их, а также и окружающих», передает РЕН ТВ.

Сенатор отметила, что сотрудникам полиции будут даны дополнительные полномочия по администрированию нарушений режима самоизоляции.

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Святенко добавила, что многие жители столицы не отнеслись должным образом к призывам властей и СМИ соблюдать режим самоизоляции.

«Как показали выходные, убедительные слова, которые были произнесены СМИ, оказались неубедительными для многих, кто выехал на шашлыки, кто якобы гулял с собакой, но гулял с собакой столько, сколько никогда не гулял», — сказала сенатор.

Ранее, 29 марта, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении в Москве обязательного домашнего режима самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Разрешается покидать дома за неотложной медицинской помощью, для поездок на работу и для похода в ближайший продуктовый магазин или в аптеку.

Аналогичные меры также были введены в Подмосковье.

25 марта во время обращения к нации президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей.

По последним данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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