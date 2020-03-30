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Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Li An
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Для передвижения по городу в условиях всеобщей изоляции москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом. Об этом сообщил РБК председатель «Деловой России» Алексей Репик.

Спецпропуска планируют выдавать с четким описанием места жительства и места работы.

«Тем, кому работать будет нужно не на удаленке, а, что называется, по факту, то это право им будет предоставлено равно настолько, насколько это будет обусловлено экономической ситуацией», — пояснил он.

У жителей Москвы, работающим из дома в QR-коде будет указан только домашний адрес.

Они смогут покинуть квартиру только для того чтобы сходить в аптеку, за продуктами и выгулять собаку.

Вечером 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста.

По данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.

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