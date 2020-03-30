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В ГД предлагают льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета Ярослав Нилов.

В пользу бедных: зачем России налог на доходы с крупных банковских вкладов
По оценкам экспертов, предложенная президентом мера принесет бюджету порядка 150 млрд рублей

Введение налога на доходы физлиц (НДФЛ) с вкладов на сумму более 1 млн рублей стало одной из самых обсуждаемых мер, предложенных президентом в обращении к гражданам. Социологи отмечают, что чаще всего на депозитах сберегают средства люди пенсионного и предпенсионного возраста.

Эксперты полагают, что можно вывести пенсионеров из-под действия налога, кратно подняв предложенную планку в миллион рублей. Кроме того, специалисты считают, что это добавит мере реальный статус «налога на богатых».

Вопрос с установлением НФДЛ на процентный доход с вкладов, превышающих миллион рублей, должен быть решен к 20 апреля. Такое поручение по итогам своего обращения утвердил 29 марта президент Владимир Путин.

На прошлой неделе по критериям этого налога звучали самые разные пояснения и это, конечно, привело к появлению тревожных настроений среди ряда вкладчиков. Большинство вопросов касались двух параметров: будут ли суммироваться вклады в разных банках и будет ли налогооблагаемой базой доход с депозита свыше миллиона, или именно доход в миллион рублей.

Однако воскресенье в утвержденных поручениях президент еще раз подчеркнул: налог будет установлен в отношении дохода в виде процентов, полученных по вкладу (остаткам на счете) в банке. Ведомства пока не готовы разъяснить все параметры нововведения.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Насчет остатка: в Госдуме ищут способ смягчить для пенсионеров налог на проценты

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