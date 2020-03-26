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Минфин РФ уточнил меры по повышению налога на дивиденды

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Повышение ставки налога на дивиденды будет касаться только транзитных юрисдикций и затронет те компании, которые в первую очередь зарегистрированы на Кипре. Об этом в четверг, 26 марта, сообщило Министерство финансов России.

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«Изменения, которые планируются в части повышения ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и процентов, коснутся только так называемых транзитных юрисдикций. Как правило, компании в таких юрисдикциях созданы для целей применения пониженных ставок, установленных соглашениями об избежании двойного налогообложения», ― цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что в первую очередь повышение ставки относится к компаниям, которые зарегистрированы на Кипре и некоторых других аналогичных юрисдикциях. В Минфине подчеркнули, что эти изменения не затронут процентных доходов, выплачиваемых по еврооблигационным займам, а также облигационным займам российских компаний и займам, которые предоставляются иностранными банками.

Накануне президент России Владимир Путин в своем телеобращении поручил правительству скорректировать соглашения об избежании двойного налогообложения со странами, куда выводятся доходы россиян. При этом он подчеркнул, что Москва в одностороннем порядке выйдет из таких договоров с теми государствами, кто не пойдет на повышение налогов на дивиденды.

По словам главы государства, две трети таких средств, которые являются доходом конкретных физических лиц, облагаются реальной ставкой налога в 2%. «Тогда как граждане даже с небольшой зарплатой платят подоходный налог в 13%. Это, мягко говоря, несправедливо».

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