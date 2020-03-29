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Ирландца с коронавирусом выпишут из мурманской больницы

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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Гражданин Ирландии, который стал первым пациентом с коронавирусом в Мурманской области, выписывается из больницы в воскресенье, 29 марта. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

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19-летний участник шахматного турнира находился в инфекционном боксе с 16 марта, с тех пор как первый анализ на заболевание COVID-19 оказался положительным, передает «РИА Новости». Сейчас он отлично себя чувствует, две последние проверки показали отрицательный результат.

Шахматный турнир, в котором участвовал заболевший иностранец, проходил 14 и 15 марта в отеле «Меридиан», пишет «Газета.ру».

17 марта мэр Мурманска Евгений Никора, посещавший шахматный турнир, в котором участвовал заболевший ирландец, был отправлен на карантин. 27 марта он написал на своей странице «ВКонтакте», что выписан из обсерватория. Коронавирус официально подтвержден еще у двух человек в регионе.

Корона

По данным Worldometer на 29 марта, на планете зарегистрировано свыше 678 тыс. случаев заболевания, умерли более 31 тыс. человек, вылечились — более 146 тыс.

В России 1534 заболевших, из них 1014 — в Москве.

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