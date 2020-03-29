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В Италии просят разрешить доставку собранной в Крыму гумпомощи

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Итальянские адвокаты обратились к российским властям с просьбой признать собранный в Крыму для Неаполя груз гуманитарной помощью. С такой инициативой выступила ассоциация итальянских адвокатов Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale («Палата специалистов по уголовному европейскому праву»).

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Речь идет о 2 тыс. респираторов, а также костюмах химзащиты и антисептиках, очках и перчатках, которые на свои средства закупили общественники и ветераны Севастополя, рассказал глава ассоциации Александро Мария Тирелли.

«Я прошу президента Путина, премьер-министра Мишустина и членов Думы разрешить доставку груза, по крайней мере, этой последней партии на юг Италии. Я прошу этого для моих южных соседей», — цитирует его «РИА Новости».

По словам Тирелли, доставка груза от частных лиц «навсегда изменит взаимоотношения между нашими странами».

Адвокат добавил, что санкции в отношении России «кажутся особенно варварскими после прибытия в Италию 15 самолетов с техникой и специалистами для нашего спасения».

В начале марта российское правительство ввело временный запрет на экспорт из России ряда медицинских изделий, включая маски, — ограничения действуют до 1 июня, не распространяются на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами для личного пользования одноразовых товаров.

Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. 27 марта число погибших за сутки установило новый рекорд: скончались 969 человек. Общее число смертей от коронавируса превысило 10 тыс.

С 23 по 25 марта в Италию прилетели 15 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России, которые привезли военных вирусологов и эпидемиологов и доставили в республику груз с оборудованием для диагностики и проведения дезинфекции.

О том, что Россия поможет Италии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, стороны договорились 22 марта.

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