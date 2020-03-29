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Московское метро временно «переименовало» станции из-за коронавируса
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Московское метро временно «переименовало» станции из-за коронавируса

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Фото: vk.com/transportmos
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На станциях Московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости находиться дома и соблюдать режим самоизоляции.

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Так на дверях станций «Домодедовская» и «Бабушкинская» появились наклейки «ДомаДедовская» и «ДомаБабушкинская». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

«Таким образом, как и многие компании сейчас, метрополитен напоминает пожилым москвичам и не только оставаться дома, чтобы сберечь здоровье себе и близким», — сказали в пресс-службе.

25 марта президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы. Глава государства подписал соответствующий указ.

Москвичам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями предписано соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля. Мэр города Сергей Собянин обратился к данной группе лиц с просьбой не выходить из дома без крайней необходимости.

По данным оперативного штаба на 28 марта, число заболевших в России выросло до 1264 из них 817 в Москве. 5656

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