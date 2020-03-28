Второй игрок клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» заразился коронавирусом

Тест на коронавирус оказался положительным у второго игрока клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш». Об этом в субботу, 28 марта, сообщается на сайте клуба.

Имя заболевшего хоккеиста не сообщается, в настоящий момент он находится на карантине.

Также в изоляции находятся все, кто имел контакт с инфицированным.

«Ни один другой игрок или сотрудник «Колорадо» не проявил симптомов на текущий момент», — говорится в сообщении.

27 марта стало известно о первом случае заражения коронавирусом среди игроков команды. Инфицированный хоккеист уже выздоровел.

Из-за коронавируса 12 марта был приостановлен сезон НХЛ.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 650 тыс. случаев заболевания, умерли более 30 тыс. человек, вылечились почти 140 тыс.

США на сегодняшний день занимают первое место по числу заболевших — более 118 тыс. Число летальных исходов — 1978.

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