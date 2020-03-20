СМИ рассказали об инфицированном коронавирусом российском игроке НХЛ

Российский игрок «Оттава Сенаторз» Никита Зайцев стал первым зараженным COVID-19 хоккеистом в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом со ссылкой на источник сообщило издание «Бизнес Online» в четверг, 19 марта.

Отмечается, что анализы на коронавирус сдала вся команда, так что есть вероятность, что инфицированных игроков может быть и несколько.

Официальных комментариев от игрока хоккейного клуба «Оттавы», однако, не поступало. Отец хоккеиста в беседе со Sport 24 опроверг болезнь Никиты, ссылаясь на хорошее самочувствие сына.

12 марта НХЛ объявила о приостановке регулярного сезона 2019–2020 годов из-за угрозы распространения коронавируса. Соревнования отменили также Профессиональная футбольная лига (МЛС) и Национальная баскетбольная лига (НБА).