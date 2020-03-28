Оплату проезда наличными запретят в транспорте Липецка

В Липецком горсовете при обсуждении изменения параметров бюджета депутат Екатерина Пинаева попросила выделить деньги на приобретение медицинских масок для группы риска — пожилых людей — на период эпидемии коронавируса.

Глава Липецка Евгения Уваркина заявила: «Городским оперативным штабом по коронавирусу поставлена задача сбора средств для этой цели для всех наших подведомственных учреждений. Ситуация будет тяжелой и дальше будет нарастать. Нам поэтому нужно снизить пиковый рос заболевших, растянуть этот процесс во времени. Мы решили централизованно приобрести средства индивидуальной защиты населения. Для региона Минпромторг выделит дополнительно 112 тыс. масок, но этого будет явно недостаточно».

По словам Евгении Уваркиной, в целях уменьшения заболеваемости с 3 апреля в общественном транспорте будет запрещена оплата проезда наличными, так как такой способ расчетов — самый быстрый вариант распространения инфекции, передает GOROD48.

«Транспортные карты будут продаваться на кассах всех сетевых магазинов», — сказала глава Липецка.

Евгения Уваркина сообщила также, что в мэрии и подведомственных организациях максимально возможное количество сотрудников будет отправлено на работу в удаленном доступе.

10 марта глава Липецкой области Игорь Артамонов подписал постановление о введении в регионе режима повышенной готовности. Причиной стала угроза распространения коронавируса. Также в регионе принимают дополнительные меры по предотвращению распространения инфекции из-за заболевших жителей, которые вернулись из Италии.

Ранее в ВОЗ усомнились, что эпидемия коронавируса в России будет идти по «итальянскому сценарию». Как заявила представитель организации в РФ доктор Мелита Вуйнович, российская система и практика здравоохранения исторически отличаются от западноевропейских.

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