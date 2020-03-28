В правительстве задумались об ограничении передвижений по России

Российское правительство рассматривает возможность ограничения передвижений по России на фоне эпидемии коронавируса. Как сообщает в субботу, 28 марта, «РИА Новости» со ссылкой на осведомленный источник, речь может идти об остановке авиа- и железнодорожного сообщения.

Других подробностей собеседник агентства не привел. В пресс-службе кабмина эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

В субботу, 28 марта, в регионах России вводятся меры ограничительного характера для предотвращения распространения коронавируса. Закрываются кафе, рестораны, кинотеатры, музеи и театры и другие учреждения культуры, торгово-развлекательные и досуговые центры. Неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена в стране нерабочей, чтобы граждане могли соблюдать режим самоизоляции. При этом власти исходят из того, что те, кто работал на удаленке, продолжат это делать.

Исключение сделано для непрерывно действующих предприятий, медучреждений и аптек, а также организаций, которые выполняют неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств и обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости.

По данным оперативного штаба на 27 марта, в России зафиксировано 1036 случаев заболевания коронавирусом, 28 марта был зафиксирован пятый летальный исход. Выздоровели 45 пациентов.

26 марта министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на заседании правительства, рассказал о ходе строительства 16 военных инфекционных центров, которые в случае необходимости смогут принять заболевших коронавирусом. По его словам, возведение объектов завершится до 15 мая и пройдет в два этапа. До 30 апреля закончат восемь центров в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Улан-Удэ, Уссурийске, до 15 мая — еще восемь оставшихся центров общей емкостью на 800 коек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.