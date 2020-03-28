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В Крыму призвали воспринимать выходную неделю как карантин

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Предстоящая выходная неделя должна восприниматься населением Крыма как жесткий карантин, который призван остановить распространение нового коронавируса. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

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По его словам, слово «каникулы» людьми воспринимается легкомысленно и беспечно, многим кажется, что это лишняя возможность не работать и провести время с друзьями или отдохнуть в баре.

Константинов напомнил, что предстоящие дни должны быть использованы для самоизоляции, а также добавил, что максимальное ограничение контактов будет самым хорошим поведением. Парламентарий выразил надежду, что данная мера остановит распространение коронавируса.

25 марта в своем обращении к гражданам Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы. Глава государства подписал соответствующий указ.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 27 марта, всего в мире зарегистрировано свыше 532 тыс. случаев заболевания, скончались 24 тыс. человек, вылечились более 124 тыс. пациентов. По последним данным, в России подтверждено 1036 случаев заболевания коронавирусом. Зафиксированы четыре летальных исхода.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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