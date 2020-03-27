BlaBlaCar приостановит работу сервиса в России из-за коронавируса

Сервис поиска попутчиков для поездок BlaBlaCar временно приостанавливает работу в России в связи с распространением коронавируса. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщили в компании.

Как отмечается, BlaBlaCar решила предпринять очередные упреждающие меры. «В ночь на 30 марта компания приостановит работу платформы на территории всей России до дальнейшего уведомления», — приводит сообщение «РИА Новости».

В компании отметили, что с самого начала распространения пандемии находились на связи с государственными органами РФ и информировали пользователей о необходимости соблюдать меры предосторожности. Безопасность клиентов остается приоритетом сервиса, приостановка работы станет правильным шагом в борьбе с распространением коронавируса, подчеркнули в BlaBlaCar.

«Я верю, что совсем скоро мы вновь позовем наших пользователей возродить сообщество путешественников, мы вновь захотим быть рядом друг с другом и жить своей прежней жизнью. Останьтесь дома, сохраните вашу жизнь», — заявил сооснователь и CEO BlaBlaCar Николас Брюссон.

Накануне сервис объявил о приостановке работы в Москве с 29 марта, пишет «Газета.ру».

По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 559 тыс. случаев заболевания, умерли более 25,3 тыс. человек, вылечились — 128 тыс. В России зафиксировано 1036 случаев инфицирования, три пациента погибли.

Для предотвращения распространения коронавируса Россия с 23 марта ограничила международное авиасообщение, а с 27 марта приостановлено выполнение всех регулярных и чартерных международных рейсов, кроме вывозных.

В российских регионах действует режим повышенной готовности — ограничено проведение массовых мероприятий, в школах и вузах объявлены каникулы. Неделю с 30 марта по 5 апреля президент России Владимир Путин объявил нерабочей с сохранением заработной платы. Позднее его пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснил, что те, кто был переведен на удаленный режим работы, на следующей неделе продолжат выполнять свои обязанности.

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