Кандидатов с высокой температурой не допустят до экзаменов на права

Госавтоинспекция на фоне распространения коронавирусной инфекции не допустит кандидатов с повышенной температурой до сдачи экзаменов для получения водительских прав. Об этом в пятницу, 27 марта, ТАСС сообщили в ГИБДД России.

«Будет обеспечено термометрическое обследование — кандидаты с повышенной температурой и другими симптомами заболевания к экзаменам допускаться не будут», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что в ближайшее время совместно с автошколами будут приняты меры по сокращению как количества, так и численного состава учебных групп, которые сдают экзамены на водительские права.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 27 марта, всего в мире зарегистрировано свыше 552 тыс. случаев заболевания, скончались 25 тыс. человек, вылечились более 128 тыс. пациентов. По последним данным, в России подтверждено 1036 случаев заболевания коронавирусом. Зафиксированы три летальных исхода.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.