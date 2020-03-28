Россия внесла резолюцию по борьбе с коронавирусом в ГА ООН

Россия внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН резолюцию по борьбе с коронавирусом в четверг, 26 марта. Об этом сообщается на сайте российского постпредства при организации.

Согласно тексту декларации, предлагается признать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) лидирующей организацией в борьбе с пандемией, а также закрепить согласие государств сотрудничать как с ВОЗ, так и между собой.

Пострадавшим государствам предлагается оказывать помощь. Также Россия призывает на время пандемии отказаться от торговых войн и применения односторонних санкций.

27 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия в условиях пандемии коронавируса готова оказывать помощь другим государствам.

Ранее в марте восемь государств обратились с призывом к ООН потребовать от ряда стран снять односторонние санкции, которые мешают борьбе с распространением нового коронавируса.

24 марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также призвал лидеров G20 отменить санкции в связи с распространением коронавируса. Генсек отметил, что они мешают доставке медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 586 тыс. случаев заболевания, умерли почти 27 тыс. человек, вылечились более 132 тыс.