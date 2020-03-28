Прямой эфир
Сюжет:

Россия внесла резолюцию по борьбе с коронавирусом в ГА ООН

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН резолюцию по борьбе с коронавирусом в четверг, 26 марта. Об этом сообщается на сайте российского постпредства при организации.

Согласно тексту декларации, предлагается признать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) лидирующей организацией в борьбе с пандемией, а также закрепить согласие государств сотрудничать как с ВОЗ, так и между собой.

Спасение выживающих: как G20 объединилась в борьбе с кризисом
Владимир Путин предложил участникам саммита мораторий на санкции в отношении товаров первой необходимости

Пострадавшим государствам предлагается оказывать помощь. Также Россия призывает на время пандемии отказаться от торговых войн и применения односторонних санкций.

27 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия в условиях пандемии коронавируса готова оказывать помощь другим государствам.

Ранее в марте восемь государств обратились с призывом к ООН потребовать от ряда стран снять односторонние санкции, которые мешают борьбе с распространением нового коронавируса.

24 марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также призвал лидеров G20 отменить санкции в связи с распространением коронавируса. Генсек отметил, что они мешают доставке медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 586 тыс. случаев заболевания, умерли почти 27 тыс. человек, вылечились более 132 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Президент Италии обратился к нации в связи с эпидемией COVID-19
«Аэрофлот» приостановит полеты в Пекин и Гуанчжоу

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020