Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Россиянам рекомендовали отложить путешествия по стране
Мир
Конгресс США принял закон о стимулирующих экономику мерах на $2 трлн
Мир
Захарова заявила о готовности России помогать нуждающимся странам
Мир
Группа Rammstein опровергла информацию о коронавирусе у Линдеманна
Мир
Порядка 70 заключенных сбежали из тюрьмы на западе Ирана
Сюжет:

Россиянам рекомендовали отложить путешествия по стране

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ростуризм призвал планирующих поездки по России туристов перенести сроки путешествия до нормализации эпидемиологической обстановки. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Туроператоров и отели просят оказать максимальное содействие туристам в переносе туров по России на более поздний срок.

«Прошу туристов временно воздержаться от поездок и перенести время отдыха на более поздние сроки. Туроператоров, отели прошу оказать максимальное содействие туристам в переносе времени отдыха, по возможности не ухудшая условий этих поездок», — сказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 28 марта до 1 июня приостановить деятельность объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Из-за нового вируса многие страны ограничили авиасообщение и закрыли свои границы.

По данным Worldometer на 27 марта, всего в мире зарегистрировано свыше 532 тыс. случаев заболевания, скончались 24 тыс. человек, вылечились более 124 тыс. пациентов. По последним данным, в России подтверждено 1036 случаев заболевания коронавирусом. Зафиксированы три летальных исхода.

​​коронавирус

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мэр Сочи попросил горожан и туристов не выходить на улицы
АТОР назвала число находящихся за рубежом российских туристов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020