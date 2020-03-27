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Российские курорты закрываются до лета

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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По поручению главы кабмина Михаила Мишустина с 28 марта до 1 июня свою деятельность приостанавливают горнолыжные трассы и объекты массового отдыха, расположенные в курортах федерального, регионального и местного значения.

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Остановиться в них смогут только те, кто будет находиться в служебной командировке или поездке.

Граждане, которые уже отдыхают в указанных местах, смогут питаться только в зданиях, где они проживают. До конца своего пребывания они будут находиться в самоизоляции, а продлить срок проживания в санатории или пансионате они не смогут, говорится в поручении премьер-министра.

С 28 марта до 5 апреля 2020 года закрываются организации общественного питания, за исключением дистанционной торговли.

25 марта президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю и попросил россиян находиться дома, чтобы предотвратить угрозу быстрого распространения коронавируса. В противном случае в России очень скоро может повториться ситуация, которая происходит в ряде европейских стран, отметил он.

По данным оперативного штаба на 26 марта, в России выявили 840 заразившихся коронавирусом. За последние сутки стало известно о 182 новых случаях в 18 регионах.

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