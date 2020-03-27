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Зеленский заявил о скором транше от МВФ в размере $2 млрд

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Фото: TASS/ZUMA
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Украина в ближайшие две недели может получить транш в размере $2 млрд от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом 27 марта заявил президент страны Владимир Зеленский.

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По словам главы государства, МВФ выдвинула два условия для получения транша: принятие закона о невозврате национализированных банков бывшим владельцам и о рынке земли.

«Мы договорились с руководством МВФ, как только мы сделаем эти условия, на протяжении где-то дней пятнадцати мы получим первый быстрый транш, он будет около $1,75–2 млрд», — приводит его слова ТАСС.

Зеленский подчеркнул, что деньги поступят не в Нацбанк Украины, а сразу в бюджет. Он добавил, что никто не хочет наступления дефолта в стране.

Рада приняла проект закона о земле в первом чтении в начале ноября 2019 года. 18 декабря аграрный комитет парламента подготовил поправки ко второму чтению законопроекта.

В случае, если закон будет, принят право на покупку земли также получат компании, конечными бенефициарами которых являются иностранные граждане, при условии, что они более трех лет работают на Украине и платят налоги.

Законопроект вызывает критику со стороны экспертов, а также недовольство граждан, которые устраивают митинги и считают, что закон об обороте земли приведет к тотальной скупке сельхозугодий иностранцами, уничтожению украинских фермерских хозяйств, упадку села и будет содействовать экономической деградации и социальной напряженности.

Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 14 лет. В феврале 2019 года предшественник нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского Петр Порошенко продлил его до 1 января 2020 года.

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