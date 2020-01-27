Прямой эфир

Украинский депутат сравнил закон о дезинформации с гитлеровским

0
Фото: РИА Новости/Евгений Котенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин считает, что украинский законопроект о дезинформации копирует гитлеровский закон о прессе. Об этом он сообщил в понедельник, 27 января, на своей странице в Facebook.

«Сегодня, 27 января, в Киеве горит здание министерства культуры, накануне подавшего в раду законопроект о дезинформации. Этот законопроект полностью воспроизводит гитлеровский закон о прессе и нацелен исключительно на удушение свободы слова и установление цензуры в Украине», — написал Кузьмин.

За слова в ответе: в ГД готовы поддержать миллионные штрафы для иноСМИ
Появление законопроекта одобряют в ЕР, ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России»

Он отметил, что в 1933 году нацисты тоже подожгли здание Рейхстага и обвинили в этом коммунистов. Они, по словам Кузьмина, использовали этот поджог в качестве повода для ограничения гражданских свобод населения и проведения репрессий против политических оппонентов.

Как следствие, в Германии был принят закон о прессе. Кузьмин называет его «полностью уничтожившим свободную журналистику, открыв путь к оголтелой пропаганде человеконенавистнических идей».

По мнению депутата, эти аналогии «более чем красноречивы».

По данным сайта 112.ua, законопроект о дезинформации предусматривает введение так называемого Кодекса работы СМИ.

Отмечается, что лицензированию будут подлежать исключительно те вещатели, которые используют радиочастотный ресурс для наземного вещания — FM-радио и вещание, известное как Т2.

Кроме того, органом, который будет осуществлять надзор за медиарынком, будет Национальный совет по вопросам ТВ и радиовещания. В частности, он начнет заниматься регистрацией медиа, в том числе онлайн-СМИ. У него появится право и отменять регистрацию СМИ, деятельность которых нарушает закон.

17 января министерство культуры, молодежи и спорта Украины опубликовало закон о дезинформации, который должен предостеречь СМИ от распространения фейковых новостей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сайт «Sputnik Эстония» из-за угроз перешел на работу в чрезвычайном режиме
Украинское издание theБабель прекратило работу

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020