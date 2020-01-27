Украинский депутат сравнил закон о дезинформации с гитлеровским

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин считает, что украинский законопроект о дезинформации копирует гитлеровский закон о прессе. Об этом он сообщил в понедельник, 27 января, на своей странице в Facebook.

«Сегодня, 27 января, в Киеве горит здание министерства культуры, накануне подавшего в раду законопроект о дезинформации. Этот законопроект полностью воспроизводит гитлеровский закон о прессе и нацелен исключительно на удушение свободы слова и установление цензуры в Украине», — написал Кузьмин.

Он отметил, что в 1933 году нацисты тоже подожгли здание Рейхстага и обвинили в этом коммунистов. Они, по словам Кузьмина, использовали этот поджог в качестве повода для ограничения гражданских свобод населения и проведения репрессий против политических оппонентов.

Как следствие, в Германии был принят закон о прессе. Кузьмин называет его «полностью уничтожившим свободную журналистику, открыв путь к оголтелой пропаганде человеконенавистнических идей».

По мнению депутата, эти аналогии «более чем красноречивы».

По данным сайта 112.ua, законопроект о дезинформации предусматривает введение так называемого Кодекса работы СМИ.

Отмечается, что лицензированию будут подлежать исключительно те вещатели, которые используют радиочастотный ресурс для наземного вещания — FM-радио и вещание, известное как Т2.

Кроме того, органом, который будет осуществлять надзор за медиарынком, будет Национальный совет по вопросам ТВ и радиовещания. В частности, он начнет заниматься регистрацией медиа, в том числе онлайн-СМИ. У него появится право и отменять регистрацию СМИ, деятельность которых нарушает закон.

17 января министерство культуры, молодежи и спорта Украины опубликовало закон о дезинформации, который должен предостеречь СМИ от распространения фейковых новостей.