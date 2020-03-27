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Воспитателю петербургского детсада предъявили обвинение после смерти ребенка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Воспитателю детского сада в Санкт-Петербурге, где погибла трехлетняя девочка, предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

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«В настоящее время 29-летней воспитательнице одного из детских садов, расположенного в Калининском районе, предъявлено обвинение в совершении указанного преступления (причинение смерти по неосторожности. ― Ред.)», ― говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемая, находясь на детской площадке возле садика во время прогулки с детьми, должным образом не наблюдала за поведением воспитанников из ее группы. Из-за того что обвиняемая отвлекалась на посторонние занятия на длительное время, она не смогла осуществлять надлежащий контроль за детьми.

В это время трехлетняя девочка повисла между перегородками игровой лестницы, застряв головой между ними таким образом, что самостоятельно освободиться не смогла, находилась в таком положении не менее 9 минут 27 секунд. В результате девочка получила тупую травму шеи с повреждением спинного мозга, повлекшую ее смерть.

Ранее в этот день телеканал «78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил о том, что причиной смерти девочки могла стать асфиксия.

Тело трехлетней девочки было обнаружено в одном из детских садов в Калининском районе 26 марта. Изначально предполагалось, что ребенок получил травму во время прогулки на детской площадке.

Следствие возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

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