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Трехлетняя девочка умерла в детсаду в Санкт-Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В детском саду Санкт-Петербурга обнаружили тело трехлетней девочки, возбуждено уголовное дело. Об этом в четверг, 26 марта, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

«26 марта 2020 года в одном из детских садиков, расположенных в Калининском районе, было обнаружено тело трехлетней девочки. По предварительным данным девочка получила травму во время прогулки на детской площадке», ― говорится в сообщении.

Следствие возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Отмечается, что в настоящее время выполняется комплекс мер для выяснения обстоятельство произошедшего, а также назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить причину смерти ребенка.

10 декабря 2019 года в одном из частных детских садов Ижевска после тихого часа персонал обнаружил тело годовалой воспитанницы без видимых признаков насильственной смерти. После этого следователи Первомайского района города возбудили уголовное дело.

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