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В Москве госпитализирована найденная рядом с умершей матерью девочка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Девочка в возрасте одного года, которая провела два дня в квартире с телом скончавшейся матери на улице Партизанской в Москве, госпитализирована. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 17 марта.

У ребенка голод, слабость и стресс.

О смерти 27-летней Екатерины узнала ее сестра, которая жила этажом выше. Мать девочки была обнаружена мертвой с множеством гематом на теле. По предварительным данным, она скончалась от побоев своего сожителя. Его задержали.

По имеющейся информации, сестра Екатерины не намерена забирать ребенка себе. О дальнейшей судьбе девочки не сообщается.

Как сообщает «РИА Новости», Следственный комитет по Москве начал проверку по факту смерти женщины.

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