Мужчина в Ростовской области убил двух человек и покончил с собой

Мужчина застрелил сожительницу и ее дочь в доме в Ростовской области и совершил суицид. Об этом говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета России (СК РФ), опубликованном на сайте ведомства в воскресенье, 15 марта.

Отмечается, что полиция нашла тела 41-летнего мужчины, его 38-летней сожительницы и ее 14-летней дочери с огнестрельными ранами в ночь на 15 марта. На месте преступления следователи также обнаружили охотничье ружье 12-го калибра и патроны.

«Предварительно установлено, что сожитель погибшей на почве ревности, используя огнестрельное оружие, совершил убийство женщины и ее несовершеннолетней дочери, после чего сам свел счеты с жизнью», — рассказала представитель СУСК России по региону Галина Гагалаева.

Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц» и назначило несколько судебных экспертиз.

Ранее 13 марта следствие завершило расследование дела в отношении 50-летнего жителя Челябинской области, который совершил преступление в 2002 году.

По версии СК РФ, мужчина нанес множественные удары двум людям, один из которых позже умер. Убийца после инцидента скрылся.