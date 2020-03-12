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В Казани арестовали подозреваемую в убийстве малолетнего ребенка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Ново-Савиновский районный суд Казани избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении местной жительницы, подозреваемой в убийстве одного сына и ранении другого. Об этом в четверг, 12 марта, сообщили в пресс-службе суда.

«Мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 18 суток, то есть по 1 мая 2020 года», — цитирует сообщение ТАСС.

По данным следствия, 1 марта в одном из домов Казани женщина нанесла ножевые ранения двум сыновьям 2012 года рождения, после чего пыталась покончить с собой. Один из детей умер на месте, а второй был доставлен в медицинское учреждение.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство малолетнего» и «Покушение на убийство двух или более лиц».

28 февраля сообщалось, что в Москве 39-летняя женщина ударила 9-летнего сына-инвалида в грудь за нежелание учить математику. Ребенок скончался до приезда скорой помощи.

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