В Казани арестовали подозреваемую в убийстве малолетнего ребенка

Ново-Савиновский районный суд Казани избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении местной жительницы, подозреваемой в убийстве одного сына и ранении другого. Об этом в четверг, 12 марта, сообщили в пресс-службе суда.

«Мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 18 суток, то есть по 1 мая 2020 года», — цитирует сообщение ТАСС.

По данным следствия, 1 марта в одном из домов Казани женщина нанесла ножевые ранения двум сыновьям 2012 года рождения, после чего пыталась покончить с собой. Один из детей умер на месте, а второй был доставлен в медицинское учреждение.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство малолетнего» и «Покушение на убийство двух или более лиц».

28 февраля сообщалось, что в Москве 39-летняя женщина ударила 9-летнего сына-инвалида в грудь за нежелание учить математику. Ребенок скончался до приезда скорой помощи.