Утопившую своих детей жительницу Камчатки признали вменяемой

Жительница города Вилючинск (Камчатский край), которая утопила своих детей в сентябре 2019 года, имела невротическое расстройство, однако это не мешало ей осознавать происходящее. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Камчатскому краю в пятницу, 6 марта.

«У обвиняемой из-за имеющихся трудностей личного характера возникло невротическое расстройство в виде расстройства адаптации, кратковременной депрессивной реакции, не лишающее ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», — сказано в сообщении.

На почве этого расстройства женщина решила свести счеты с жизнью, однако не пожелала обрекать детей на «неизбежные жизненные трудности» после своей смерти и решила утопить их.

«Она привязала к своему телу 5-летнего сына и 1,5-месячную дочку, обхватила руками детей и зашла в акваторию бухты, удерживая малолетних детей под водой до наступления их смерти. Женщину из воды вытащили сотрудники полиции», — сообщается на сайте ведомства.

Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Утром 9 сентября в 11 часов молодая женщина вместе с детьми зашла в бухту Крашенинникова и отплыла на несколько метров. Когда ее достали из воды, дети уже захлебнулись. Свой поступок на допросе молодая мать объяснила разрывом с мужем, который ей изменил, и отсутствием средств для воспитания детей.