Прямой эфир

Утопившую своих детей жительницу Камчатки признали вменяемой

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жительница города Вилючинск (Камчатский край), которая утопила своих детей в сентябре 2019 года, имела невротическое расстройство, однако это не мешало ей осознавать происходящее. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Камчатскому краю в пятницу, 6 марта.

За собой на дно: молодая мать утопила двух детей в ледяной воде
Что толкает родителей на крайнюю жестокость к собственным отпрыскам

«У обвиняемой из-за имеющихся трудностей личного характера возникло невротическое расстройство в виде расстройства адаптации, кратковременной депрессивной реакции, не лишающее ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», — сказано в сообщении.

На почве этого расстройства женщина решила свести счеты с жизнью, однако не пожелала обрекать детей на «неизбежные жизненные трудности» после своей смерти и решила утопить их.

«Она привязала к своему телу 5-летнего сына и 1,5-месячную дочку, обхватила руками детей и зашла в акваторию бухты, удерживая малолетних детей под водой до наступления их смерти. Женщину из воды вытащили сотрудники полиции», — сообщается на сайте ведомства.

Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Утром 9 сентября в 11 часов молодая женщина вместе с детьми зашла в бухту Крашенинникова и отплыла на несколько метров. Когда ее достали из воды, дети уже захлебнулись. Свой поступок на допросе молодая мать объяснила разрывом с мужем, который ей изменил, и отсутствием средств для воспитания детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Двое детей получили химические ожоги глотки в Подмосковье
СК проверит сообщения об избиении двойняшек матерью в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020