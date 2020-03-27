Стали известны причины смерти трехлетнего ребенка в детсаду Петербурга

Причиной смерти трехлетней девочки в детском саду в Санкт-Петербурге могла стать асфиксия. Предварительные причины гибели ребенка сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Предварительно установлено, что девочка каталась на детской горке, и ее голова застряла между прутьями внешнего ограждения, а ноги повисли в воздухе. Ребенок потерял сознание, сотрудники вызвали скорую помощь, но девочка скончалась во время реанимационных мероприятий.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». В администрации Калининского района заявили, что девочка травм не получала.

Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить точную причину смерти ребенка.