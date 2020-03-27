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Глава «Почты России» рассказал о режиме работы компании на следующей неделе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Отделения «Почты России» на следующей неделе с понедельника по среду будут закрыты для посещения. Об этом в пятницу, 27 марта, заявил глава компании Максим Акимов.

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«Мы продолжим работу в предстоящую неделю, но в особом режиме. Что это за режим? В первую очередь мы хотим минимизировать посещение наших отделений. С понедельника по среду отделения, не работающие в круглосуточном режиме, та их часть, которая работает с клиентами, будет закрыта», ― цитирует его «РИА Новости».

При этом Акимов подчеркнул, что весь персонал, который обрабатывает и сортирует корреспонденцию, а также занимается логистикой, продолжит работать в обычном режиме. Глава «Почты России» отметил, что компания сделала акцент на дистанционных и бесконтактных каналах доставки.

25 марта в своем обращении к гражданам президент России Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы в связи с распространением коронавируса. Глава государства подписал соответствующий указ.

В России за сутки зарегистрировано 196 новых случаев заражения коронавирусом, число заболевших достигло 1036. Количество регионов, в которых зафиксированы случаи инфицирования, увеличилось до 58. Больше всего новых заболевших в Москве — 157, 12 заразившихся в Крыму, восемь — в Подмосковье.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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