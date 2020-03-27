Курс доллара на торгах Мосбиржи превысил 79 рублей

Курс доллара в ходе торгов в пятницу, 27 марта, на Московской бирже превысил 79 рублей.

По состоянию на 17:31 (мск) стоимость американской валюты составляла 79,01 рубля. Стоимость европейской валют по данным на 17:41 (мск) достиг отметки 87,01 рубля.

Как сообщается на сайте Банка России, официальный курс доллара на 28 марта составляет 77,73 рубля, курс евро — 85,73 рубля.

Ранее 26 марта стало известно, что Центробанк зафиксирует курсы на выходные дни. Котировки доллара, евро и драгметаллов не изменятся с 28 марта по 6 апреля. Решение принято на основании указа президента о выходных.

Ситуация на мировых и российских рынках изменилась после того, как 6 марта переговоры России и стран — участниц ОПЕК+ провалились. Стороны не пришли к соглашению, в результате чего нефтяные цены начали падать, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине, а акции российских компаний потеряли в своих позициях.